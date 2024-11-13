

ISFED требует от ЦИК Грузии объяснить несоответствия в списках избирателей

13.11.2024 15:03





Неправительственная организация «Справедливые выборы» (ISFED) считает недостаточными разъяснения Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК) по вопросам, связанным со списками избирателей, и требует более четких разъяснений и детальной статистики.



13 ноября на брифинге в организации заявили, что они все еще не получили запрашиваемую информацию от ЦИК о специальных списках, в которой мог бы содержаться ответ на вопрос, как на некоторых участках голосовало больше мужчин, чем было зарегистрировано.



7 ноября в НПО сообщили общественности о том, что статистика, собранная с избирательных участков, вызывает подозрения в манипуляциях. В этот день организация опубликовала данные, согласно которым на некоторых участках проголосовало больше мужчин, чем было зарегистрировано в избирательных списках. В ЦИК заявили, что подобные заявления со стороны ISFED являются либо результатом «недостатки информации о выборах», либо «преднамеренными действиями, направленными на подрыв избирательного процесса».



Несмотря на то, что ЦИК в заявлении 8 ноября объяснила, что превышение числа избирателей на 11 участках связано с неточными данными, полученными от избирательных комиссий, она не представила уточненные данные об активности избирателей на данных участках по гендерным показателям.



13 ноября «Справедливые выборы» еще раз напомнили ЦИК, что «избирательная администрация обязана предоставить общественности больше информации об ошибках и аномальных показателях в её собственных опубликованных статистических данных, а также подробно объяснить причины этих статистических аномалий».



«Справедливые выборы» считают неверной информацию ЦИК о том, что изменение активного участия мужчин и женщин среди избирателей коснулось только 150 избирателей на 11 участках. Их сомнения усиливаются необъяснимыми изменениями в данных об активности избирателей, опубликованных на сайте ЦИК 26 октября. Например, в 57 из 73 избирательных округов было зафиксировано снижение числа голосующих мужчин, а в 2 округах — женщин. «Справедливые выборы» считают, что такие тенденции могут быть объяснены только наличием ошибок в цифрах или манипуляцией данными.



«В общем, после дня голосования в данных ЦИК было зафиксировано снижение числа голосующих мужчин на 88 975 и увеличение числа голосующих женщин на 91 911. Обратите внимание, что в 10 избирательных округах также обнаружены несоответствия в данных о общем количестве избирателей. Например, в 22-ом Марнеульском избирательном округе, по данным ЦИК от 26 октября, было объявлено о 41 766 избирателях, а последние данные показывают участие 43 858 избирателей. Избирательная администрация не объяснила, что вызвало подобные нелогичные изменения в информации, опубликованной ею и предоставленной общественности», - заявляют в НПО.



Ранее организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) сообщила, что на 23 участках количество проголосовавших мужчин-избирателей оказалось больше зарегистрированного числа. Так, например, на одном из участков в Боржоми проголосовали 599 мужчин, а по спискам право голоса имели 514.



Также НПО установила 62 участка, где явка зарегистрированных избирателей-мужчин составила от 80% до 100%, а средняя явка избирателей-женщин – менее 60%.



В НПО считают, что эти данные «прямо свидетельствует о манипуляциях».





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