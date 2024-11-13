

В ЦИК Грузии отрицают использование несоответствующих маркеров на выборах

13.11.2024 16:01





ЦИК Грузии отвечает на обвинения оппозиции и неправительственного cектора в том, что на парламентских выборах использовались небрендовые маркеры, которые оставляли след на обратной стороне бюллетеня.



«Специальные маркеры, с помощью которых фиксировался голос в бюллетенях, были предоставлены избирательной комиссии компанией Smartmatic.



Это подтверждается заключенным с компанией договором и в том числе актами приема-передачи маркеров, которые являются общедоступными и размещаются в электронной системе государственных закупок.



Категорически заявляем, что распространяемая политиками информация о замене ЦИК маркеров является полной ложью и направлена на введение общества в заблуждение», — говорится в заявлении ЦИК.



В настоящее время Тбилисский городской суд рассматривает иски оппозиции и Ассоциации молодых юристов Грузии и нарушениях в зафиксированных в день выборов.



Оппозиция утверждает, что тип маркера, указанный в договоре, отличается от маркера, который избиратели получили на избирательных участках.





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