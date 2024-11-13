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В ЦИК Грузии отрицают использование несоответствующих маркеров на выборах


13.11.2024   16:01


ЦИК Грузии отвечает на обвинения оппозиции и неправительственного cектора в том, что на парламентских выборах использовались небрендовые маркеры, которые оставляли след на обратной стороне бюллетеня.

«Специальные маркеры, с помощью которых фиксировался голос в бюллетенях, были предоставлены избирательной комиссии компанией Smartmatic.

Это подтверждается заключенным с компанией договором и в том числе актами приема-передачи маркеров, которые являются общедоступными и размещаются в электронной системе государственных закупок.

Категорически заявляем, что распространяемая политиками информация о замене ЦИК маркеров является полной ложью и направлена на введение общества в заблуждение», — говорится в заявлении ЦИК.

В настоящее время Тбилисский городской суд рассматривает иски оппозиции и Ассоциации молодых юристов Грузии и нарушениях в зафиксированных в день выборов.

Оппозиция утверждает, что тип маркера, указанный в договоре, отличается от маркера, который избиратели получили на избирательных участках.


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