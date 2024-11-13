

Оппозиционные члены ЦИК встречаются с президентом

13.11.2024 16:05





Оппозиционные члены Центральной избирательной комиссии встречаются с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани.



Как сообщили журналистам перед встречей оппозиционные члены ЦИК, они предоставят президенту информацию, связанную с нарушениями и несправедливыми решениями, принятыми ЦИК в предвыборный период, которые, по их словам, «повлекли за собой фальсификацию выборов».



По словам представителя «Сильной Грузии» в ЦИК Георгия Сиоридзе, роль президента сейчас очень важна, поэтому необходимо, чтобы она была информирована представителями администрации.



«Желанием оппозиционных членов ЦИК была встреча с президентом Грузии, как единственным оставшимся институтом в этой стране. Выборы 26 октября украдены, выборы прошли с нарушением принципа тайны, следовательно, нелегитимны. Мы должны предоставить информацию об этом Саломе Зурабишвили», - заявил Георгий Сиоридзе.





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