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Оппозиционные члены ЦИК встречаются с президентом
13.11.2024 16:05
Оппозиционные члены Центральной избирательной комиссии встречаются с президентом Грузии Саломе Зурабишвили во дворце Орбелиани.
Как сообщили журналистам перед встречей оппозиционные члены ЦИК, они предоставят президенту информацию, связанную с нарушениями и несправедливыми решениями, принятыми ЦИК в предвыборный период, которые, по их словам, «повлекли за собой фальсификацию выборов».
По словам представителя «Сильной Грузии» в ЦИК Георгия Сиоридзе, роль президента сейчас очень важна, поэтому необходимо, чтобы она была информирована представителями администрации.
«Желанием оппозиционных членов ЦИК была встреча с президентом Грузии, как единственным оставшимся институтом в этой стране. Выборы 26 октября украдены, выборы прошли с нарушением принципа тайны, следовательно, нелегитимны. Мы должны предоставить информацию об этом Саломе Зурабишвили», - заявил Георгий Сиоридзе.
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