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Сегодня в Европарламенте намечены дебаты по вопросу прошедших в Грузии выборов
13.11.2024 16:07
Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по итогам парламентских выборов в Грузии и предполагаемому вмешательству России, - заявление об этом распространяет Европарламент.
Согласно заявлению, политические группы договорились об изменении повестки дня. Европарламентарии должны подтвердить решение.
«Парламент выражает обеспокоенность ходом демократии назад в Грузии. Европарламентарии обсудят результаты спорных парламентских выборов в Грузии, в том числе предполагаемое вмешательство России», - говорится в сообщении.
Депутаты Европарламента проголосуют по резолюции на пленарном заседании 25-28 ноября.
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