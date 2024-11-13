

Сегодня в Европарламенте намечены дебаты по вопросу прошедших в Грузии выборов

13.11.2024 16:07





Сегодня в Европарламенте пройдут дебаты по итогам парламентских выборов в Грузии и предполагаемому вмешательству России, - заявление об этом распространяет Европарламент.



Согласно заявлению, политические группы договорились об изменении повестки дня. Европарламентарии должны подтвердить решение.



«Парламент выражает обеспокоенность ходом демократии назад в Грузии. Европарламентарии обсудят результаты спорных парламентских выборов в Грузии, в том числе предполагаемое вмешательство России», - говорится в сообщении.



Депутаты Европарламента проголосуют по резолюции на пленарном заседании 25-28 ноября.





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