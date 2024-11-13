

Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда

13.11.2024 17:06





Басманный районный суд Москвы заочно арестовал заместительницу председателя Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Рейн Алапини-Гансу. Об этом стало известно «Медиазоне».



Против Алапини-Гансу возбудили уголовное дело о незаконном заключении под стражу (часть 2 статьи 301 УК).



Алапини-Гансу — адвокат из Бенина. На протяжении своей карьеры она выступала в защиту женщин и правозащитников, находящихся под угрозой преследования, по всей Африке. В 2018 году Алапини-Гансу избрали судьей МУС на девятилетний срок.



В 2022-м судебная коллегия МУС, в составе которой была Алапини-Гансу, выдала ордер на арест трех экс-чиновников самопровозглашенной республики Южная Осетия в рамках расследования войны России и Грузии 2008 года. Речь идёт о Михаиле Миндзаеве (в 2005-2008 годах – глава МВД), Гамлете Гучмазове (в 2008 году – начальник следственного изолятора югоосетинского МВД) и Давиде Санакоеве (в 2008-м – уполномоченный югоосетинского президента по правам человека, бывший кандидат в президенты). Они, по информации МУС, могут нести ответственность за военные преступления.



В марте 2024 года Алапини-Гансу стала заместительницей главы МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина.



В ноябре стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге (МУС) Хайкеля Бен Махфуда, который согласовал ордеры на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, обвиняемых в военных преступлениях в Украине. Кроме того, в России объявлен в розыск главный прокурор МУС Карим Хан.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





