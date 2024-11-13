|
|
|
Премьер-министр Грузии встретился с президентом ФИФА
13.11.2024 17:38
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и президентом Федерации футбола Грузии Леваном Кобиашвили встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
По сообщению пресс-службы администрации правительства, на встрече обсуждались шаги, предпринимаемые правительством Грузии в направлении популяризации футбола.
«Разговор коснулся дальнейших планов, в том числе вопроса планируемого строительства нового стадиона международного уровня, который вместит 70 тысяч болельщиков. Обсуждалась также заявка Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет.
Джанни Инфантино, находящийся в Грузии с делегацией, посетил объекты, строящиеся за счет средств ФИФА.
Президент федерации вручил премьер-министру Грузии символический подарок — футболку FIFA», — говорится в сообщении правительства Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна