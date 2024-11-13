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Премьер-министр Грузии встретился с президентом ФИФА


13.11.2024   17:38


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и президентом Федерации футбола Грузии Леваном Кобиашвили встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

По сообщению пресс-службы администрации правительства, на встрече обсуждались шаги, предпринимаемые правительством Грузии в направлении популяризации футбола.

«Разговор коснулся дальнейших планов, в том числе вопроса планируемого строительства нового стадиона международного уровня, который вместит 70 тысяч болельщиков. Обсуждалась также заявка Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет.

Джанни Инфантино, находящийся в Грузии с делегацией, посетил объекты, строящиеся за счет средств ФИФА.

Президент федерации вручил премьер-министру Грузии символический подарок — футболку FIFA», — говорится в сообщении правительства Грузии.


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