

Премьер-министр Грузии встретился с президентом ФИФА

13.11.2024 17:38





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и президентом Федерации футбола Грузии Леваном Кобиашвили встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино.



По сообщению пресс-службы администрации правительства, на встрече обсуждались шаги, предпринимаемые правительством Грузии в направлении популяризации футбола.



«Разговор коснулся дальнейших планов, в том числе вопроса планируемого строительства нового стадиона международного уровня, который вместит 70 тысяч болельщиков. Обсуждалась также заявка Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет.



Джанни Инфантино, находящийся в Грузии с делегацией, посетил объекты, строящиеся за счет средств ФИФА.



Президент федерации вручил премьер-министру Грузии символический подарок — футболку FIFA», — говорится в сообщении правительства Грузии.







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