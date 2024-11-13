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Оппозиционные члены ЦИК Грузии рассказали президенту как работает комиссия изнутри
13.11.2024 18:43
Президент Грузии встретилась с оппозиционными членами Центральной избирательной комиссии в тбилисской резиденции на Атонели. Как сообщил журналистам один из членов «Сильной Грузии» Георгий Сиоридзе по завершении встречи, Саломе Зурабишвили была предоставлена информация о том, «как работает ведомство Георгия Каландаришвили изнутри».
«Наша страна стоит на перепутье. Выборы фальсифицированы, и она должна иметь полную информацию о том, как ЦИК дошла до этого момента, как «Грузинская мечта» довела всё до этого. И мы, видевшие избирательную администрацию изнутри, представили это президенту Грузии. Поскольку существует угроза избирательному институту, всем последующим выборам», - говорит Георгий Сиоридзе.
На встрече присутствовала и представитель «Единства - Национального движения» Анна Кобахидзе:
«Мы предоставили (президенту) информацию о работе наших оппозиционеров в администрации. Мы сказали, что не занимаемся никакой административной и логистической деятельностью, связанной с подготовкой выборов и последующим подведением итогов. Мы намерены продолжать сотрудничество (с президентом) в разных форматах, уже запланировали следующий формат в будущем. Я думаю, что этот формат очень важен, потому что это единственный независимый институт, оставшийся в стране», - говорит Кобахидзе.
После оппозиционных членов ЦИК на встречу с Саломе Зурабишвили направились гражданские активисты, которые намерены описать президенту свое видение борьбы с «властью, захваченной режимом Иванишвили».
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