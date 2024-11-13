

Оппозиционные члены ЦИК Грузии рассказали президенту как работает комиссия изнутри

13.11.2024 18:43





Президент Грузии встретилась с оппозиционными членами Центральной избирательной комиссии в тбилисской резиденции на Атонели. Как сообщил журналистам один из членов «Сильной Грузии» Георгий Сиоридзе по завершении встречи, Саломе Зурабишвили была предоставлена информация о том, «как работает ведомство Георгия Каландаришвили изнутри».



«Наша страна стоит на перепутье. Выборы фальсифицированы, и она должна иметь полную информацию о том, как ЦИК дошла до этого момента, как «Грузинская мечта» довела всё до этого. И мы, видевшие избирательную администрацию изнутри, представили это президенту Грузии. Поскольку существует угроза избирательному институту, всем последующим выборам», - говорит Георгий Сиоридзе.



На встрече присутствовала и представитель «Единства - Национального движения» Анна Кобахидзе:



«Мы предоставили (президенту) информацию о работе наших оппозиционеров в администрации. Мы сказали, что не занимаемся никакой административной и логистической деятельностью, связанной с подготовкой выборов и последующим подведением итогов. Мы намерены продолжать сотрудничество (с президентом) в разных форматах, уже запланировали следующий формат в будущем. Я думаю, что этот формат очень важен, потому что это единственный независимый институт, оставшийся в стране», - говорит Кобахидзе.



После оппозиционных членов ЦИК на встречу с Саломе Зурабишвили направились гражданские активисты, которые намерены описать президенту свое видение борьбы с «властью, захваченной режимом Иванишвили».





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