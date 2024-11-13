

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на закон об «иноагентах», принятый в Грузии

13.11.2024 18:55





По информации Ассоциации молодых юристов Грузи (АМЮГ) Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу связанную с принятием в Грузии т.н. «российского закона» об иноагентах.



«Упомянутый факт еще раз раскрывает и разоблачает ложную информацию, распространяемую правительственными медиа, якобы неправительственные организации не отправляли жалобу на «российский закон» в Страсбургский суд», — отмечает АМЮГ.



Ранее 16 медиаорганизаций, 120 организаций гражданского общества и 4 физических лица падали совместную жалобу на «российский закон» в Европейский суд по правам человека.



Истцы оспаривают нарушение права на свободу собраний и ассоциаций (статья 11), свобода выражения мнений (статья 10), права на безопасность частной и семейной жизни (статья 8), запрета дискриминации (статья 14), права на эффективные средства правовой защиты (статья 13) и сферы использования ограничения прав (статья 18), защищаемых Европейской конвенцией прав человека.





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