|
|
|
Тбилгорсуд не удовлетворил ни одно из ходатайств оппозиции и НПО по выборам
13.11.2024 19:21
Судья Тбилисского городского суда Ивери Абашидзе не удовлетворил ни одно из 11 ходатайств оппозиции и третьего сектора, касающихся возможных нарушений, зафиксированных в предвыборный период и день выборов.
В ходе процесса истцы-политики потребовали приостановить производство до завершения расследования прокуратуры по уголовному делу.
Одним из аргументов стороны истцов стало то, что если прокуратура установит, что выборы прошли с нарушениями и выявит ответственность Центральной избирательной комиссии, в таком случае решения суда потеряют смысл.
Оппозиция ознакомила судью и с дополнительными аргументами по делу о предполагаемой фальсификации выборов. В частности, представитель «Сильной Грузии» на заседании заявил, что в идентификационных устройствах могли быть загружены дублированные списки.
Напомним, в городском суде начался новый раунд судебной тяжбы с требованием аннулировать итоговые протоколы, составленные районными комиссиями. Судья Ивери Абашидзе рассматривает иск оппозиции и неправительственного сектора против ЦИК.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна