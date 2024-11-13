

Тбилгорсуд не удовлетворил ни одно из ходатайств оппозиции и НПО по выборам

13.11.2024 19:21





Судья Тбилисского городского суда Ивери Абашидзе не удовлетворил ни одно из 11 ходатайств оппозиции и третьего сектора, касающихся возможных нарушений, зафиксированных в предвыборный период и день выборов.



В ходе процесса истцы-политики потребовали приостановить производство до завершения расследования прокуратуры по уголовному делу.



Одним из аргументов стороны истцов стало то, что если прокуратура установит, что выборы прошли с нарушениями и выявит ответственность Центральной избирательной комиссии, в таком случае решения суда потеряют смысл.



Оппозиция ознакомила судью и с дополнительными аргументами по делу о предполагаемой фальсификации выборов. В частности, представитель «Сильной Грузии» на заседании заявил, что в идентификационных устройствах могли быть загружены дублированные списки.



Напомним, в городском суде начался новый раунд судебной тяжбы с требованием аннулировать итоговые протоколы, составленные районными комиссиями. Судья Ивери Абашидзе рассматривает иск оппозиции и неправительственного сектора против ЦИК.





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