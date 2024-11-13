

Саакашвили призывает увеличить масштаб уличных акций

13.11.2024 20:23





Необходимо увеличить масштаб уличных акций, - об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, распространенном в его «Фейсбуке».



Михаил Саакашвили считает, что это необходимо для того, чтобы получить поддержку Запада и новой администрации США.



«Если мы хотим получить поддержку Запада, а также содействие нового кабинета США, необходимо увеличить масштаб уличных акций.



Небольшие акции заслуживают одобрения и похвалы, но давайте не будем ориентированы только на одну большую акцию», - написал Саакашвили.





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