|
|
|
Саакашвили призывает увеличить масштаб уличных акций
13.11.2024 20:23
Необходимо увеличить масштаб уличных акций, - об этом говорится в заявлении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, распространенном в его «Фейсбуке».
Михаил Саакашвили считает, что это необходимо для того, чтобы получить поддержку Запада и новой администрации США.
«Если мы хотим получить поддержку Запада, а также содействие нового кабинета США, необходимо увеличить масштаб уличных акций.
Небольшие акции заслуживают одобрения и похвалы, но давайте не будем ориентированы только на одну большую акцию», - написал Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна