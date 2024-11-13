

Натали Луазо: На выборах в Грузии мы увидели мошенничество, запугивание

13.11.2024 21:25





Я и 6 моих коллег были в миссии по наблюдению за выборами в Грузии и увидели мошенничество, запугивание, - заявила европарламентарий Натали Луазо на пленарном заседании Европарламента.



По ее словам, грузинский народ многого ожидает от Евросоюза, европарламентарий выразила обеспокоенность тем, что Европейский совет не нашел времени для разговора об этом на последнем заседании.



«Я и мои 6 коллег были в Грузии с миссией по наблюдению за выборами, и мы увидели мошенничество, запугивания, и соответственно, я хочу, чтобы дебаты об этом прошли здесь, в парламенте.



То, что сейчас происходит в Грузии - я говорю о протестах, о людях, выходящих на улицы с грузинскими и европейскими флагами - они многого ожидают от ЕС. К сожалению, на последнем заседании Европейского совета не нашлось времени, чтобы поговорить об этом.



Мы - дом демократии в Европе, и мы должны найти время не только для обсуждения происходящего в Грузии, но и для того, чтобы зафиксировать нашу позицию, приняв соответствующую резолюцию. Именно поэтому я требую, чтобы этот вопрос был частью повестки дня следующей сессии», - сказала Луазо.



Предложение Луазо о том, чтобы за дебатами по поводу «идущего к ухудшению демократического кризиса в Грузии» последовало голосование по резолюции на следующей сессии, поддержали 309 евродепутатов, 191 были против, а 34 воздержались.





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