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Бранислав Ондруш: Еврокомиссия и Европарламент должны начать рациональный диалог с грузинским правительством
14.11.2024 10:51
Нынешняя ситуация в Грузии является результатом несправедливой политики Евросоюза, США и многих других западных стран, наказывающих эту страну за неприсоединение к санкциям против России, - указанное заявление на пленарной сессии Европейского парламента сделал депутат Бранисла Ондруш.
По его словам, Еврокомиссия и Европейский парламент должны начать рациональный диалог с грузинским правительством.
«Позиция Евросоюза по Грузии игнорирует реальность. Грузия была оккупированной страной около 20 лет, и Евросоюз ни разу не ответил на эту оккупацию санкциями против России. Напротив, он развил политическое и экономическое сотрудничество с Россией.
Грузия не является членом НАТО, и Евросоюз не предлагает ей никакой гарантии безопасности против возможной будущей военной агрессии России. Евросоюз не в той позиции, чтобы он мог компенсировать негативное воздействие антироссийских санкций на грузинскую экономику. Соответственно, она наказывает правительство этой страны за баланс, а не союзнические отношения с Россией, из-за чего сейчас грузины не стоят перед социальной катастрофой. Думаю, Еврокомиссия и Европейский парламент должны начать рациональный диалог с грузинским правительством», – заявил Бранислав Ондруш.
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