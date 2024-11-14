

Бранислав Ондруш: Еврокомиссия и Европарламент должны начать рациональный диалог с грузинским правительством

14.11.2024 10:51





Нынешняя ситуация в Грузии является результатом несправедливой политики Евросоюза, США и многих других западных стран, наказывающих эту страну за неприсоединение к санкциям против России, - указанное заявление на пленарной сессии Европейского парламента сделал депутат Бранисла Ондруш.



По его словам, Еврокомиссия и Европейский парламент должны начать рациональный диалог с грузинским правительством.



«Позиция Евросоюза по Грузии игнорирует реальность. Грузия была оккупированной страной около 20 лет, и Евросоюз ни разу не ответил на эту оккупацию санкциями против России. Напротив, он развил политическое и экономическое сотрудничество с Россией.



Грузия не является членом НАТО, и Евросоюз не предлагает ей никакой гарантии безопасности против возможной будущей военной агрессии России. Евросоюз не в той позиции, чтобы он мог компенсировать негативное воздействие антироссийских санкций на грузинскую экономику. Соответственно, она наказывает правительство этой страны за баланс, а не союзнические отношения с Россией, из-за чего сейчас грузины не стоят перед социальной катастрофой. Думаю, Еврокомиссия и Европейский парламент должны начать рациональный диалог с грузинским правительством», – заявил Бранислав Ондруш.





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