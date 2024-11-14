

Бадри Джапаридзе: Обязанность прокуратуры провести надлежащее расследование и собрать доказательства

14.11.2024 10:54





В Тбилисском городском суде вчера состоялся опрос в присутствии судьи магистрата одного из лидеров «Сильной Грузии» Бадри Джапаридзе по делу о возможной фальсификации выборов.



Как заявил Джапаридзе после опроса, он предоставил прокуратуре информацию о нарушениях на выборах. По его словам, обязанность прокуратуры - провести надлежащее расследование и собрать доказательства.



«Мы указали на ту информацию, которая распространена также публично. Мы предоставили информацию, которая у нас есть. Обязанность прокуратуры - провести надлежащее расследование и собрать доказательства.



Конкретные нарушения заключаются в том, что перед избирательным участком собралось множество людей с целью воздействовать на избирателей.



Я также предоставил суду информацию о том, что голосование происходило по просроченному паспорту, я также был свидетелем этого события, но за пределами избирательного участка. Кроме того, я предоставил информацию, что был очевидцем того, как наблюдателя выгнали с участка, и он сказал, что его касались и нанесли физическое оскорбление», - заявляет Джапаридзе.





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