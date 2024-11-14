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Маркета Грегорова: Необходимо расследование нарушений и введение целевых санкций против ответственных лиц
14.11.2024 10:58
«Невозможно назвать эти выборы справедливыми, нам необходимо расследование нарушений и введение целевых санкций против ответственных лиц», — заявила депутат Европарламента Маркета Грегорова во время дебатов в Европарламенте по Грузии.
«Я наблюдала за местными выборами 2021 года, и тогда не заметила прямых манипуляций. Однако уже тогда мы проявили осторожность и не назвали их справедливыми из-за подозрений в подкупе избирателей и дисбаланса в финансировании принудительной избирательной кампании.
Примерно три недели назад я лично стала свидетелем прямых манипуляций в разных частях страны. Это были тревожные случаи вброса бюллетеней, очевидных мошеннических действий, нарушения тайны голосования и запугивания. Также нельзя забывать, что это была часть более широкой картины демократического регресса со стороны грузинского правительства в последние месяцы.
Если в 2021 году мы проявляли осторожность, то сейчас абсолютно невозможно назвать эти выборы справедливыми. Именно поэтому нам нужно расследование этих нарушений и введение целевых санкций против ответственных лиц. Мы должны твердо поддерживать грузинский народ в его справедливой борьбе за демократию», — заявила Маркета Грегорова.
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