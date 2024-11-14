

В Грузии проводится перепись населения и сельскохозяйственная перепись

14.11.2024 12:31





С 14 ноября по всей стране началась перепись населения и сельскохозяйственная перепись, которую Национальная служба статистики Грузии («Грузстат») проводит каждые 10 лет.



Сбор данных продлится до 19 декабря.



«Перепись будет проходить в два этапа. На первом этапе, с 14 по 23 ноября, данные будут собираться методом саморегистрации (CAWI). Во время саморегистрации респонденты самостоятельно, без интервьюеров, с помощью компьютера, планшета или смартфона, используя стандартный интернет-браузер, заполняют анкеты в удобное для них время и месте. Этот метод удобен для тех респондентов, которые не хотят, чтобы интервьюер приходил к ним домой, или у которых нет достаточно времени для личного интервью.



Чтобы заполнить электронную анкету, желающие должны пройти простую регистрацию на специальной веб-платформе, созданной «Грузстатом» и размещенной на его веб-сайте. После заполнения электронной анкеты респонденты получат специальный код, который они должны предъявить интервьюеру от «Грузстата», пришедшему к ним.



На втором этапе, с 29 ноября по 19 декабря, данные будут собирать около 12 000 интервьюеров «Грузстата» методом обхода с планшетными компьютерами.



Наряду с переписью населения будет проведена и сельскохозяйственная перепись. Помимо социально-демографических данных, с помощью специальной анкеты будет собрана информация о сельскохозяйственной деятельности семей, структуре земель, используемой домохозяйствами, поголовье скота и птицы, а также другие важные данные на уровне муниципалитетов, территориальных единиц и деревень. Каждый гражданин Грузии, а также иностранцы, проживающие на территории Грузии (планирующие оставаться в стране более 12 месяцев), и лица без гражданства (планирующие оставаться более 12 месяцев) обязаны пройти перепись.



Согласно статьям 34 и 35 закона Грузии «Об официальной статистике» индивидуальные данные конфиденциальны и не подлежат разглашению. Индивидуальные данные респондентов хранятся в соответствии с законодательством Грузии.



В результате переписи будет получена актуальная информация о численности населения, его половозрастной структуре, занятости, уровне образования, состоянии здоровья, источниках средств к существованию и жилищных условиях. В рамках сельскохозяйственной части переписи будут собраны данные о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств. Предварительные результаты переписи будут опубликованы в июне 2025 года, окончательные — в июне 2026 года», — говорится в информации «Грузстата».







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