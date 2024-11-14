

Лидер «Гахария за Грузию: Иванишвили поставил целостность страны под огромный риск

14.11.2024 13:07





Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария обвиняет «Грузинскую мечту» в содействии процесса признания законности аннексии Абхазии в обмен на пребывание у власти и сохранение власти. Бидзина Иванишвили и его команда «поставили целостность и суверенитет страны под огромный риск», заявляет Гахария.



«Официально сегодня РФ требует от Грузии начать «делимитацию» границ Абхазии, а во-вторых, официально требует подписать соглашение о непродлении огня. На самом деле мы все должны понимать, что это начало процесса признания, не говоря уже о начале процесса аннексии, который происходит сегодня в Абхазии.



В конце концов, мы все должны понимать, что обещание, сделанное «Мечтой» во время предвыборной кампании о восстановлении территориальной целостности, лишь бы остаться у власти, поставило под угрозу целостность и суверенитет страны и способствовало тому, что сегодня Российская Федерация использует это в качестве оправдания своих действий в Абхазии.



В итоге следует сказать, что у Иваниашвили нет никаких ресурсов, чтобы на основе национальных интересов достичь каких-либо соглашений или прогресса в сохранении целостности страны в отношениях с Россией. Единственное, что двигает Иваниашвили и «Мечтой» — это стремление заработать как можно больше денег», — заявил Георгий Гахария.



Напомним, что российская делегация на 62-м раунде международных дискуссий в Женеве, которые прошли 5-6 ноября, заявила, что «примирительные» сигналы Грузии следует перевести в «практическое измерение» и необходимо начать процесс «делимитации и демаркации границы» с Сухуми и Цхинвали.



Источник: SOVA

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