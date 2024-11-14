

Россия пробует превратить Грузию в конфедерацию - Аналитический центр института Роберта Лансинга

14.11.2024 13:14





Аналитический центр института Роберта Лансинга [Robert Lansing Institute] публикует подробный отчет о событиях, происходящих в Грузии и детально рассматривает сценарии развития событий, последовавшие после спорных парламентских выборов 26 октября, на которых согласно данным ЦИКа Грузии правящая «Мечта» миллиардера Б.Иванишвили получила порядка 54% голосов. Мы приводим короткий пересказ большого аналитического обзора:



В Грузии и её сепаратном регионе Абхазии возрастают вести, что Кремль может пойти на уступки грузинским властям, создав видимость возвращения контроля над оккупированными территориями. Хотя этот сценарий остается неподтвержденным и на данный момент носит характер слухов, его обсуждение может указывать на то, что Москва стремится оценить общественное мнение как внутри Грузии, так и за ее пределами.



Согласно распространенному предположению, Кремль готов поддержать лояльное грузинское правительство в обмен на видимость возвращения спорных территорий Абхазии и Южной Осетии. Эта теория обрела популярность после того, как Москва предприняла шаги, демонстрирующие готовность к сближению с Тбилиси: отмена визовых требований для граждан Грузии, возобновление прямых авиарейсов и указания абхазским и [также сепаратным] осетинским властям воздерживаться от дестабилизирующих шагов по отношению к грузинским властям. Примечательно, что обсуждения возможного референдума о присоединении Южной Осетии к России были внезапно прекращены.



В марте 2024 появились слухи, напоминающие теорию заговора, о возможной договоренности: политическая лояльность Грузии Москве в обмен на реинтеграцию Абхазии и Южной Осетии через создание конфедерации. Эти слухи усилились после того, как представители оппозиционной партии «Дроа» опубликовали видеозапись разговора между первым заместителем председателя парламента Грузии Гией Вольски и российским бизнесменом Давидом Хидашели, где, предположительно, обсуждалась эта чувствительная тема.



Распространение этой информации выглядит как стратегический шаг России, чтобы проверить реакцию общества на «план конфедерации», направленный на урегулирование конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Хотя идея конфедерации для реинтеграции этих регионов время от времени поднималась на мирных переговорах, после официального признания Россией этих территорий она была отвергнута.



Источники в правительственных кругах Тбилиси считают, что возвращение к идее конфедерации соответствует актуальной потребности России в новых транспортных коридорах на фоне западных санкций. Восстановление железнодорожных маршрутов из России через Абхазию в Грузию и далее на юго-восток считается стратегическим приоритетом для Кремля, который активно укрепляет «зону безопасности» в регионе. Москва может видеть в грузино-абхазско-южноосетинской конфедерации стратегический проект для усиления своего влияния на Тбилиси и потенциального сдерживания стремлений Грузии к НАТО.





В Сухуми же такие обсуждения воспринимаются с недоверием, считая, что этот маневр может отвлечь грузинское общество от растущего авторитаризма внутри страны, включая принятие спорного закона об «иностранных агентах», по аналогии с российскими репрессивными законами путинского режима.



Согласно дипломатическим источникам, грузинские чиновники остаются скептичными и считают — идея конфедерации вряд ли будет реализована, рассматривая текущие обсуждения как пиар ход, организованный правящей партией «Грузинская мечта».





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