

«Верни голос» — в Тбилиси пройдет акция с требованием перевыборов

14.11.2024 13:55





Наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Грузии и рядовые граждане анонсируют акцию 17 ноября, в 19:00 у здания парламента в Тбилиси. Участники митинга потребуют проведения повторного голосования:



«Парламентские выборы в Грузии должны были состояться 26 октября 2024 года, но на самом деле власти массово запугивали избирателей, подкупали их, контролировали их выбор и присваивали их голоса, используя личные данные других лиц. Это не выборы!



Конституция Грузии была грубо нарушена, поскольку выборы не были тайными и свободными. Грузинские наблюдательные организации вместе с тысячами грузинских граждан и свободными СМИ разоблачили схемы фальсификации выборов и собрали доказательства.



В результате международные партнеры не признали парламентские выборы 2024 года честными и свободными. Российский олигарх решил лишить выборы их содержания – тайны, свободы и справедливости, которые закладывают основу демократического будущего Грузии. Разумеется, мы с этим не смиримся. Мы будем бороться за то, чтобы вернуть то, что нам принадлежит по Конституции — наш голос и свободу выбора», — говорится в письменном заявлении организаторов акции.



Источник: SOVA

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