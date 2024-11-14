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«Верни голос» — в Тбилиси пройдет акция с требованием перевыборов
14.11.2024 13:55
Наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Грузии и рядовые граждане анонсируют акцию 17 ноября, в 19:00 у здания парламента в Тбилиси. Участники митинга потребуют проведения повторного голосования:
«Парламентские выборы в Грузии должны были состояться 26 октября 2024 года, но на самом деле власти массово запугивали избирателей, подкупали их, контролировали их выбор и присваивали их голоса, используя личные данные других лиц. Это не выборы!
Конституция Грузии была грубо нарушена, поскольку выборы не были тайными и свободными. Грузинские наблюдательные организации вместе с тысячами грузинских граждан и свободными СМИ разоблачили схемы фальсификации выборов и собрали доказательства.
В результате международные партнеры не признали парламентские выборы 2024 года честными и свободными. Российский олигарх решил лишить выборы их содержания – тайны, свободы и справедливости, которые закладывают основу демократического будущего Грузии. Разумеется, мы с этим не смиримся. Мы будем бороться за то, чтобы вернуть то, что нам принадлежит по Конституции — наш голос и свободу выбора», — говорится в письменном заявлении организаторов акции.
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