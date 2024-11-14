

Тамар Кордзая: Все ветви власти «очищают» сфальсифицированные выборы

14.11.2024 14:38





Все ветви власти, а в данном случае ЦИК и прокуратура Грузии, "очищают" сфальсифицированные выборы. Это правление "Грузинской мечты", современной коммунистической партии, - заявила одна из лидеров "Единства – Национального движения” Тамар Кордзая.



По её словам, после решения прокуратуры, суд уже не сможет иметь доступ к документам, так как материалы опечатаны, и после указанного шага прокуратуры, суд не сможет принять объективное и справедливое решение.



"В первую очередь, хочу сказать, что все ветви власти, а в данном случае ЦИК и прокуратура Грузии, "очищают" сфальсифицированные выборы. Именно, исходя из этого, вчера мы выступили с ходатайством в суде о приостановлении рассмотрения дела, пока прокуратура не завершит расследование, в чем нам также было отказано, так как, когда суд не имеет доступа к тем документам, которые опечатаны, невозможно, чтобы суд сказал, что принимает объективное и справедливое решение. Мы видим, что подключилась прокуратура и приостановила доступ к материалам для любого ведомства, поэтому это, просто-напросто, правление "Грузинской мечты”, современной коммунистической партии, диктатура, в которую вовлечены все ветви власти,” – заявила Кордзая.





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