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Саакашвили поблагодарил женщин, вышедших на акцию против фальсификации выборов


14.11.2024   14:40


«Моя огромная благодарность и полная солидарность героическим женщинам, которые вчера проявили самоотверженность у избирательной комиссии», — пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Михаил Саакашвили откликнулся на акцию, прошедший вчера у Центральной избирательной комиссии.

«Моя огромная благодарность и полная солидарность героическим женщинам, которые вчера проявили самоотверженность у избирательной комиссии, я очень впечатлен их логикой, аргументами и видением», — пишет Саакашвили.


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