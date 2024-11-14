

Саакашвили поблагодарил женщин, вышедших на акцию против фальсификации выборов

14.11.2024 14:40





«Моя огромная благодарность и полная солидарность героическим женщинам, которые вчера проявили самоотверженность у избирательной комиссии», — пишет в соцсети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



Михаил Саакашвили откликнулся на акцию, прошедший вчера у Центральной избирательной комиссии.



«Моя огромная благодарность и полная солидарность героическим женщинам, которые вчера проявили самоотверженность у избирательной комиссии, я очень впечатлен их логикой, аргументами и видением», — пишет Саакашвили.





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