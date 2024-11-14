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Гошевская: Призываю изолировать нынешнее правительство Грузии, приостановив для него европейские фонды
14.11.2024 15:11
История учит нас, что диктаторы пытаются получить власть путем демократических выборов, но если они не хотят отдавать власть, они становятся угрозой не только для своей страны, но и для международного сообщества. Об этом заявила депутат Европарламента Малгожата Гошевская на дебатах в Европарламенте на тему выборов в Грузии.
«В 2012 году президент Саакашвили решил мирным путем передать власть, которая уже не была в его руках. Однако в 2016 году, и особенно после выборов 2020 года, Грузия встала на путь авторитарного режима.
К сожалению, нынешние руководители заработали деньги на российских инвестициях. Сегодня у руля Грузии стоят те люди, которые имеют связи с криминальными группировками в определенных кругах.
Пришло время сделать вывод, поэтому я призываю Вас, еврокомиссар, изолировать нынешнее правительство Грузии, приостановив для него европейские фонды, введя визовый режим и создав санитарный кордон для представителей этой системы по всему миру», - сказала Гошевская.
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