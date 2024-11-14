

Ника Гварамия: Мы ошиблись, но все же поймали их на фальсификации

14.11.2024 17:22





Нашей большой ошибкой было то, что на таких решающих выборах мы согласились на переход на систему, с которой не были знакомы, это было ошибкой – указанное заявление на пресс-конференции партии, посвященной ознакомлению общества с возможными фальсификациями прошедших выборов, доказательствами и разного рода статистикой, сделал один из лидеров „«Коалиции за перемены»“ Ника Гварамия.



По его словам, несмотря на эту ошибку, члены партии все же смогли собрать важные доказательства по фальсификации выборов.



«Нашей самой большой ошибкой было то, что на таких решающих выборах мы согласились на переход на систему, с которой не были знакомы, это было ошибкой – это надо признать всем, политическому, неправительственному и общественному спектру. Систему, с которой ты не знаком, нельзя использовать в момент исторических выборов. Мы ошиблись, но всё же поймали их на фальсификации», - заявил Гварамия.





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