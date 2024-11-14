

Каладзе: В стране защищены права каждого, независимо от его вероисповедания и сексуальной ориентации

14.11.2024 18:10





«Закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» служит лишь запрету пропаганды ЛГБТ в стране и не направлен на ограничение прав представителей сексуальных меньшинств», — так комментирует мэр Тбилиси Каха Каладзе заявления европейских парламентариев, которые требуют отмены упомянутого закона.



По его оценке, пропаганда ЛГБТ категорически неприемлема как среди подростков, так и среди детей.



«Пусть не спешат делать подобные заявления. Многое изменится. Вы знаете, что на выборах президента Соединённых Штатов Америки победил Дональд Трамп, обладающий консервативными ценностями. Давайте подождем. Многие вещи изменятся в разных направлениях. Что касается упомянутого закона, то мы выступаем против пропаганды ЛГБТ в стране, что категорически неприемлемо, как среди подростков, так и среди детей. Я говорил это много раз и скажу еще раз: в этой стране защищены права каждого, независимо от его веры и даже сексуальной ориентации. Нет никакой разницы – мы все обычные люди и права каждого защищены. Кто с кем ходит, как ходят и в какой форме, это их право. Пусть будут, как хотят, это не предмет нашего суждения. Главное, чтобы они оставляли это при себе. Не надо все это пропагандировать», — заявил Каха Каладзе.







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