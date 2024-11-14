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Конституционный суд рассматривает иск по поводу ограничений права на аборт для жертв насилия


14.11.2024   18:12


Согласно действующему в Грузии законодательству, после 12 недель беременность может быть прервана либо по медицинским показаниям, либо при наличии судебного приговора, подтверждающего факт изнасилования. В последнем случае аборт разрешен до 22-й недели беременности.

В иске подчеркивается, что даже если пострадавшая от насилия сразу обратится в правоохранительные органы, расследование может затянуться дольше 22 недель.

Народный защитник указывает, что длительное уголовное производство зачастую лишает женщину возможности своевременно принять решение о прерывании беременности.

С 1 января 2024 года женщины, которые решили сделать аборт, обязаны пройти пятидневный период ожидания и консультации не только с гинекологом, но и с психологом и социальным работником в специально отведенных для этого кабинетах.


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