

Коалиция «За перемены» представила анализ парламентских выборов 2024 в Грузии

14.11.2024 18:22





Коалиция «За перемены» представила общественности анализ парламентских выборов 2024 в Грузии. Отчет был написан на основе итоговых протоколов, обжалованных оппозицией и неправительственным сектором в суде.



В оппозиции отмечают, что нарушения, зафиксированные на выборах, носили масштабный характер и повлияли на результаты выборов, что, по утверждениям лидеров коалиции, признают местные и международные уважаемые организации. В документе, в частности, говорится:



Существуют веские и обоснованные доказательства фальсификации выборов.



Фальсификация выборов носила системный характер, из-за чего у избирателя отняли право на свободное выражение воли.



Избирательные манипуляции использовались в таких масштабах, что это повлияло на результаты выборов.

Параллельно использовались разные методы фальсификации выборов.



На конференции лидеры коалиции «За перемены» представили часть спорных протоколов. Как заявил один из представителей политического объединения Зураб Джапаридзе, распечатать и предоставить все из них физически не удалось.



В коалиции отмечают, что основные цели анализа – сбор всей доступной аналитической и оценочной информации о прошедших выборах; на основе существующих данных представить системную оценку с точки зрения фальсификации выборов; объяснить в каких масштабах были сфальсифицированы выборы и какие методы были использованы с этой целью; представить дальнейшие шаги для восстановления стабильности в стране, заявляют авторы анализа.



По завершении презентации документа с журналистами пообщался один из лидеров коалиции Ника Гварамия:



«Самая большая наша ошибка заключалась в том, что мы согласились на решающих выборах перейти на незнакомую нам систему… Система, с которой вы не знакомы, не должна использоваться во время исторических выборов. Нам помешали, но мы уличили в подлоге», — сказал Ника Гварамия.



Источник: SOVA

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