

Прокуратура опечатала центральный склад ЦИК Грузии

14.11.2024 18:24





В ЦИК подтверждают, что их центральный склад был опечатан прокуратурой Грузии. В Центральной избирательной комиссии заявляют, что у них больше нет доступа к тысячам верификационных аппаратов, в которых хранится информация об участвовавших в выборах гражданах.



«ЦИК пытается с помощью прокуратуры не открыть тот черный ящик, о котором мы так долго просили. Речь идет о том, чтобы обнародовать квитанции о проверке избирателей, чтобы точно знать в реальности, кто явился на выборы и за кого были выданы бюллетени, крутя таким образом карусель в итоге.



Сейчас все устройства, все документы опечатаны и так будет до тех пор, пока это не понадобится «Грузинской мечте». Этот процесс может длиться годами. Они стараются исключить все возможности, чтобы не раскрыть реальную картину.



Рука руку моет. Прокуратура, ЦИК, суд – все это подразделения «Грузинской мечты»», — заявил член ЦИК от коалиции «Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.





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