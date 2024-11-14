

Ника Мелия: Наш план – протест, постоянное и непрерывное сопротивление

14.11.2024 19:03





План – это протест, постоянное и непрерывное сопротивление, - указанное заявление на пресс-конференции сделал один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.



По его заявлению, также частью плана является представлению обществу доказательств по фальсификации выборов и тесное сотрудничество с международными партнерами.



«Также планом являются конкретные шаги в том направлении, в котором они даются тяжелее всего. Одним из таких направлений является то, что сегодня были представлены доказательства. Второе направление – тесное сотрудничество с международными партнерами. Мы понимаем, что, если бы я или вы были американским конгрессменом или высокопоставленным чиновником администрации США, если бы нам без доказательств, пытались доказать, что «Грузинская мечта» приписала себе 300 000 голосов, возможно, убедить меня в этом было бы сложно, с такого масштаба фальсификациями мы имеем дело. Спасибо Господу, что по фальсификации выборов уже собрано сотни доказательств», - заявил Мелия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





