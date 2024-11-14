

Нынешняя политика Грузии вызывает обеспокоенность у Германии - посол

14.11.2024 19:44





К сожалению, нынешняя политика Грузии вызывает обеспокоенность у Германии и вызвала отказ от некоторых больших военных проектов, - указанное заявление на своей странице в социальной сети X сделал посол Германии.



Вместе с тем, по его словам, он гордится той поддержкой Германии, которую она оказала для усиления возможностей сил обороны Грузии.



«Мы отмечаем день основания Бундесвера [Вооруженные силы Германии] с почетным гостем, бригадным генералом Чичинадзе.



Я горжусь военным сотрудничеством между Германией и Грузией, а также поддержкой моей страны для усиления возможностей сил обороны Грузии. К сожалению, нынешняя политика Грузии вызывает обеспокоенность у Германии и вызвала отказ от некоторых больших военных проектов», - пишет Фишер.





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