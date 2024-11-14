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«Сильная Грузия» готова отказаться от парламентских мандатов
14.11.2024 20:02
Политсовет политического объединения «Сильная Грузия» проголосовал и утвердил решение о снятии избирательных списков и официальном оставлении депутатских мандатов. Об этом заявил лидер „Сильной Грузии“ Мамука Хазарадзе.
«Сильная Грузия» предлагает всем оппозиционным партиям, получившим депутатские мандаты, осуществить соответствующие процедурные действия по оставлению мандатов и снятию списков совместно, в один день и время, и вместе обратиться с указанным требованием в соответствующее ведомство.
Как пояснил в своем заявлении Хазарадзе, этим будет поставлена точка под разными интерпретациями и спекуляциями.
Вместе с тем, Мамука Хазарадзе заявил о своей готовности осуществить указанный политический акт по согласованию и при вовлеченности президента Грузии Саломе Зурабишвили.
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