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«Сильная Грузия» готова отказаться от парламентских мандатов


14.11.2024   20:02


Политсовет политического объединения «Сильная Грузия» проголосовал и утвердил решение о снятии избирательных списков и официальном оставлении депутатских мандатов. Об этом заявил лидер „Сильной Грузии“ Мамука Хазарадзе.

«Сильная Грузия» предлагает всем оппозиционным партиям, получившим депутатские мандаты, осуществить соответствующие процедурные действия по оставлению мандатов и снятию списков совместно, в один день и время, и вместе обратиться с указанным требованием в соответствующее ведомство.

Как пояснил в своем заявлении Хазарадзе, этим будет поставлена точка под разными интерпретациями и спекуляциями.

Вместе с тем, Мамука Хазарадзе заявил о своей готовности осуществить указанный политический акт по согласованию и при вовлеченности президента Грузии Саломе Зурабишвили.


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