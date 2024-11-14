

Россия ужесточает правовое положение «иноагентов»

14.11.2024 20:12





Согласно новому российскому законопроекту, Россия еще больше ухудшает положение частных лиц, имеющих статус «агентов».



Российский законопроект о «контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», предусматривает, что «иностранные агенты» смогут распоряжаться заработанными в России деньгами только после снятия с них соответствующего статуса.



Заявление спикера российской Думы Вячеслава Володина по этому поводу транслируют русскоязычные СМИ.



Законопроект вероятно, будет обсуждаться на следующей неделе, он обязывает «иноагентов» открывать в России специальный рублевый счет, на который будут зачисляться «любые доходы от творческой деятельности».



Рублевый спецсчет для поступления туда средств необязательно нужно будет открыть самому иноагенту — если он этого не сделал, то «это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары», — уточнил Володин.



Володин подчеркнул, что «агенты» смогут пользоваться деньгами, размещенными на этом счете, после снятия статуса агента. Закон также предусматривает, что сумма с этого счета может быть переведена в государственный бюджет по решению суда.



Ожидается, что ко второму чтению в него внесут дополнительные нормы, касающиеся «зачисления средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов».



Как сообщают российские СМИ, по официальным данным, «агентами» считаются 491 частное лицо. Большинство из них живут за границей, но получают авторские вознаграждения из России. «Не стесняясь, рассказывают, что тратят полученные деньги, в том числе на поддержку вооруженных сил Украины. Это недопустимо», — подчеркнул Вячеслав Володин.



Законопроект будет зарегистрирован в российской Думе сегодня, хотя Володин впервые заговорил о нем 7 ноября.







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