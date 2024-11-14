

Коалиция «За перемены» обнародует факты фальсификации выборов в Грузии

14.11.2024 20:33





Коалиция «За перемены» представила «Анализ парламентских выборов 2024», в котором рассказала про механизмы, с помощью которых, по утверждению оппозиции, «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы. В политическом объединении заявляют, что в ходе сбора информации для отчета, были установлены личности, принимавших участие в фальсификации выборов.



Как заявляют в оппозиции, ЦИК Грузии была не единственным органом, который использовался в незаконных целях, к «краже голосов» были также причастны суд и разные министерства.



«У этой фальсификации есть конкретные исполнители. Мы начали раскрывать конкретные списки тех, кто именно и что сделал... Во время объявления санкций США было заявлено, что один из фокусов будет сделан на фальсификаторах», - сказала одна из лидеров коалиции Элене Хоштария.



Оппозиционеры утверждают, что у них в руках веские доказательства фальсификации выборов, которые они намерены передать зарубежным партнерам:



«Нашей самой большой ошибкой было то, что мы согласились перейти на систему, которую мы не знали на решающих выборах… Но несмотря на эту ошибку, нам удалось собрать важные доказательства мошенничества», - заявил член коалиции Ника Гварамия.



Основными целями «За перемены», при написании анализа были:



• Сбор всей доступной аналитической и оценочной информации о прошедших выборах;

• Представление системной оценки с точки зрения фальсификации выборов на основе существующих данных;

• Объяснить в каких масштабах были сфальсифицированы выборы и какие методы были использованы с этой целью;

• Представить дальнейшие шаги для восстановления стабильности в стране.



Между тем, по завершении презентации анализа, один из лидеров коалиции Ника Мелия заявил:



«Одним из направлений является представление доказательств. Второе направление – тесные отношения с международными партнерами. Я понимаю, что даже если бы мы были американским конгрессменом или высокопоставленным чиновником администрации США, если вы скажете мне без доказательств, что 300 000 голосов были присвоены «Грузинской мечте», возможно, трудно поверить, мы имеем дело с фальсификацией такого масштаба. Слава Богу, у этой фальсификации уже сотни доказательств», - сказал Ника Мелия.



Еще одной частью плана, как заявляет оппозиционер, является и «протест и постоянное, и непреодолимое сопротивление».





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