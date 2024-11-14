

Прокуратура сделала заявление об опечатке аппаратов верификации избирателей

14.11.2024 22:22





Генеральная прокуратура Грузии распространила заявление в связи со следственными действиями по аппаратам верификации в ЦИК Грузии.



По пояснениям прокуратуры, наряду с другими следственными действиями, в административном здании ЦИК Грузии были опечатаны аппараты верификации избирателей с целью обеспечения сохранности хранящейся в них информации.



По информации прокуратуры, так как следствием установлено, что аппараты верификации работают с использованием комплексной компьютерной программы, что технологически и программно было обеспечено лицензированной в США компанией - "Смартматик", истребование и последующие экспертные исследования информации с них будут осуществляться при вовлеченности указанной компании.



Прокуратура также призвала представителей политических партий воздерживаться от распространения непроверенной информации.





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