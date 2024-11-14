

Расследователи из iFact выложили в открытый доступ контракты ЦИКа с поставщиком оборудования для выборов

14.11.2024 23:02





Журналисты-расследователи из iFact выложили в открытый доступ копии контрактов, которые Центральная избирательная комиссия Грузии заключила [со статусом госконтракта] на закупку у компании Smartmatic International оборудования для выборов — от счетных маши и маркеров, до термо-бумаги и программного обеспечения включительно. Контракт был заключен августе и декабре 2023 года. В рамках этих контрактов компании было выплачено в общей сложности 62 миллиона лари (более 23.2 млн. долларов США по курсу 2023 года).



Smartmatic International было поручено предоставить устройства для верификации, планшеты, устройства для подсчета голосов и их программное обеспечение.



— «Предмет закупки включает в себя устройство для верификации избирателей (с установленным программным обеспечением, а также комплектующими/товарами), электронное устройство для подсчета голосов (с установленным программным обеспечением, а также комплектующими/товарами), а также лицензии и консультационные услуги», — говорится в контракте.



В соглашении оговорено, что все предметы поставки должны быть новыми и без дефектов, а также должны иметь гарантию на 24 месяца с даты поставки, обеспечивающую функциональность устройств. Несоответствия в качестве, такие как некомплектность поставки или дефекты оборудования, могут представлять собой нарушение контракта.



Условия оплаты предусматривают единовременный платеж в течение десяти рабочих дней после официальной поставки и приемки. Сравнение фактической документации по счетам с этим требованием может помочь выявить задержки или несоответствия в расчетах.



При просмотре документа о закупках компании Smartmatic International Holding B.V. на предмет поставки маркеров для бюллетеней, можно выделить указанную общую стоимость закупки в размере 2’082’413,62 доллара США, охватывающую устройства для верификации и подсчета, а также программное обеспечение и консалтинговые услуги. Если в приложениях, например, приложение 2 или 3, указаны конкретные цены за единицу (21 цента) или количество маркеров для бюллетеней, можно сверить их со стандартными или ожидаемыми затратами. Количество закупленных маркеров меняется в отдельно взятых контрактах.



Срок завершения поставки указан как 31 мая 2024 года. Важно проверить, есть ли в документе указания на возможные штрафы или последствия в случае несоблюдения сроков поставки. В разделе 9 указаны штрафы за задержки или неполные поставки, а в разделе 14 — условия для расторжения контракта. Нарушение данных положений могло повлечь за собой риски штрафов или расторжения соглашения.



В документе маркеры упоминаются в разделе об оборудовании, входящем в комплект с устройствами для подсчета голосов, где указано, что они включают специальные черные маркеры с быстрой сушкой. В некоторых разделах также говорится, что маркеры предоставляются для использования при заполнении бюллетеней, и что избиратели должны использовать их для закрашивания кругов рядом с кандидатами, за которых они хотят проголосовать.



Вчера, 13 ноября, председатель «Нацдвижения» Тинатин (Тина) Бокучава рассказала, что вместо фирменных маркеров «Smartmatic» ЦИК Грузии использовал другие маркеры. По ее словам, именно это стало причиной того, что в день голосования, отметка маркера была видна на обратной стороне бюллетеня. Бокучава заявила, что представит соответствующие доказательства в суде, где сегодня проходит рассмотрение исков с требованием признать недействительными результаты выборов.



Как заявили в ЦИК Грузии, информация о замене маркеров является ложью и направлена на введение общества в заблуждение, — «Специальные маркеры, с помощью которых фиксировался выбор в бюллетенях, были предоставлены избирательной администрации компанией «Смартматик». Это подтверждают заключенный с компанией договор и в том числе акты приема-сдачи маркеров, которые являются публичными и размещены в электронной системе государственных закупок», — считают в Центризбиркоме.



Когда отметка от маркера просвечивает через бюллетень, то это уже нарушает принцип тайны голосования, ибо она позволяет идентифицировать выбор конкретного избирателя, нарушая конституционные принципы тайны и свободного волеизъявления. Также, если будет доказано, что действительно использовались другие маркеры, оставляющие видимые следы, это могло бы подкрепить обвинения в нарушении принципов тайного голосования.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





