

Прокуратуру подозревают в попытке «сокрытия следа преступления»

15.11.2024 12:23





По заявлению лидера "Сильной Грузии" Мамуки Хазарадзе, опечатывание прокуратурой аппаратов верификации избирателей и избирательной документации вызывает обоснованные подозрения, что "идет сокрытие следа преступления".



Как пишет Хазарадзе в "Фейсбуке", в этих аппаратах и документации достоверная информация, подтверждающая «системное преступление в связи с беспрецедентной фальсификацией выборов».



«Сразу по фальсификации выборов 26 октября «Сильная Грузия» официально обратилась в ЦИК по поводу раскрытия квитанций по верификации избирателей, чтобы провести сравнение списков с именами, зарегистрированными, прошедшими через аппарат верификации.



Мы выдвинули это требование во всех 73 округах Грузии, откуда получили отказ. Мы обжаловали отказ избирательной администрации в судах первой инстанций и апелляционном суде. После этого мы обжаловали подытоженные выборы всех 73 округов в ЦИК, а отказ ЦИК – в Тбилисском городском суде.



Сегодня мы наконец обратились в Апелляционный суд. ЦИК дал прокуратуре начать расследование в связи с предполагаемой фальсификацией выборов, в связи с чем опрашивают политических лидеров. Реально же это произошло, чтобы прокуратура наложила арест на все аппараты и избирательные документы, что она осуществила и опечатала специальный склад. В этих аппаратах и документации достоверная информация, подтверждающая системное преступление в связи с беспрецедентной фальсификацией выборов. Есть обоснованное подозрение, что идет сокрытие следа преступления.



Еще раз повторяю - эти выборы украдены! Этот парламент нелегитимен! Мы требуем новых выборов!» - заявил Мамука Хазарадзе.



Для справки, Генеральная прокуратура Грузии распространила заявление в связи со следственными действиями по аппаратам верификации в ЦИК Грузии.



По пояснениям прокуратуры, наряду с другими следственными действиями, в административном здании ЦИК Грузии были опечатаны аппараты верификации избирателей с целью обеспечения сохранности хранящейся в них информации.



По информации прокуратуры, так как следствием установлено, что аппараты верификации работают с использованием комплексной компьютерной программы, что технологически и программно было обеспечено лицензированной в США компанией – «Смартматик», истребование и последующие экспертные исследования информации с них будут осуществляться при вовлеченности указанной компании.





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