

Апелляционный суд рассмотрит иски, связанные с признанием недействительными результатов парламентских выборов 26 октября, без участия сторон

15.11.2024 15:35





Иски «Единства - Национального движения», «Сильной Грузии» и АМЮГ, в которых они просили признать недействительными результаты парламентских выборов 26 октября, Апелляционный суд рассмотрит без участия сторон.



Как заявила «IPN» председатель АМЮГ Нона Курдованидзе, такой подход апелляционного суда служит следующей цели - чтобы у суда не возникло дискомфорта при рассмотрении дела и он принял решение, даже не выслушав стороны.



Кроме того, согласно ее объяснению, стоит отметить, что возможно проведение судебного заседания без устного слушания, хотя это должно решаться исходя из важности самого дела. В данном случае, по словам Курдованидзе, рассмотрение этого дела без участия сторон недопустимо, так как это касается права голосования 90 % избирателей.



«Сегодня мы ожидали, что в суде будет назначено заседание и наши позиции выслушают, но, как нам сообщили, сегодня, в 16:00, заседание пройдет без участия сторон, то есть без устного слушания. Конечно, это не служит лучшим интересам правосудия, исходя из того, что к этому делу очень высокий общественный интерес, это дело касается избирательных прав 90 процентов избирателей, и нам должны были дать возможность высказать свои аргументы перед судом, чтобы доказательства были изучены, чтобы мы указали судьям на соответствующие доказательства, которые имеют существенное значение для дела. Кроме того, мы приводили соответствующие аргументы, касающиеся отклонения различных ходатайств, и эти жалобы были представлены на апелляционном этапе, как вы знаете, первая инстанция не удовлетворила эти ходатайства. Обсуждение этого вопроса без участия сторон таким образом, конечно, служит цели не причинять суду дискомфорта в ходе рассмотрения дела и решить дело так, чтобы стороны даже не выслушали. Разумеется, мы не согласны с таким способом разрешения дела. Формально возможно провести дело без устного слушания, но это должно решаться с учетом важности дела, его содержания и общественных интересов», - сказала Нона Курдованидзе.



Напомним, Тбилисский городской суд не удовлетворил иски "Единства - Национального движения", "Сильной Грузии" и АМЮГ, которыми они требовали признать недействительными результаты парламентских выборов 26 октября. Суд объединил все три иска, рассмотрел их совместно и огласил решение после 13 часов обсуждения. На заседании стороны заявили, что в виде фото и видео имеется множество доказательств того, что на парламентских выборах 26 октября ЦИК была нарушена процедура тайны голосования.





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