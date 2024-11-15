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Долидзе: Мы работаем для того, чтобы в Грузию прибыло международное следствие


15.11.2024   15:36


Мы работаем для того, чтобы в Грузию прибыло международное следствие, которое может немедленно изъять доказательства, - об этом в социальной сети пишет один из лидеров коалиции «Сильная Грузия»Анна Долидзе в связи с международным расследованием.

По ее словам, международное расследование может немедленно потребовать изъятия и изучения всех доказательств.

«Международное расследование возможно. Для этого есть много способов, и мы, «Сильная Грузия», работаем для того, чтобы прибыло международное следствие. Именно оно может немедленно потребовать изъятия и изучения всех доказательств. В том числе, будь то аппараты или другие доказательства, может допросить всех лиц и свидетелей, которые имели касательство к фальсификации выборов.

Грузия является страной-кандидатом в ЕС, и соответственно у нас есть отношения, чтобы эта миссия прибыла в Грузию. Наша главная задача - осуществить это вовремя», - пишет Анна Долидзе.


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