

Леван Бежашвили: Прокуратура превратилась в прокуратуру «Грузинской мечты»

15.11.2024 15:36





Прокуратура Грузии превратилась в прокуратуру «Грузинской мечты» и используется как инструмент политического преследования, - об этом заявил один из лидеров «Единства - Национального движения» Леван Бежашвили.



Как отметил Бежашвили, после сфальсифицированных выборов прокуратура используется как главный инструмент для сокрытия фактов и доказательств фальсификации.



«Сегодня, используя рычаги уголовного производства, прокуратура хочет, чтобы суд и другие уровни администрации не имели возможности принять какое-либо решение, например, извлечение информации из избирательного аппарата. Поэтому важно создать международные следственные структуры, которые расследуют тему фальсификации выборов в Грузии, которые исследуют все доказательства.



Власть использует прокуратуру как инструмент политической борьбы из-за своей репутации, политический спектр и общество ей не доверяют. Все опросы проводятся в суде в присутствии судьи магистрата, и ни один оппозиционный лидер не отказался представить доказательства», - заявил Леван Бежашвили.



Оппозиционный политик также отреагировал на заявление лидера «Сильной Грузии» Мамуки Хазарадзе, который предлагает оппозиционным партиям одновременно сделать заявление о снятии списков и отказе от мандатов - в один день и в одно время.



По словам Левана Бежашвили, «Национальное движение» всегда поддерживало совместные действия оппозиционных партий. Согласно его заявлению, призыв Хазарадзе является предметом обсуждения, и они не против того, чтобы оппозиционные партии руководствовались общим планом для защиты интересов народа.



««Единство - Национальное движение»: всегда поддерживает стратегическое единство в оппозиции. Очередная инициатива «Сильной Грузии» является предметом обсуждения, и мы не против того, чтобы совместными действиями защищать интересы народа.



Есть два подхода в связи с непризнанием результатов парламента, это делегитимизация парламента, чтобы не дать возможности ЦИК и законодательному органу признать полномочия 100 депутатов.



Наша позиция была в том, чтобы до итогового протокола ЦИК партии зафиксировали свою позицию и не участвовали в составлении протокола ЦИК, который касается избрания депутатом в парламент. Снятие списков и прекращение полномочий уже касается отказа от мандатов.



Обращение к парламенту не признавать полномочия - как политический, так и правовой вопрос. Однопартийный парламент и диктат не смогут долго существовать в этой стране», - заявил Леван Бежашвили.





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