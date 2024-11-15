|
|
|
К законопроекту «Акт грузинского народа» присоединились 10 сенаторов США
15.11.2024 15:37
К двухпартийному законопроекту «Акт грузинского народа» американского сенатора Джин Шахин присоединились 10 сенаторов. Всего у законопроекта 19 соавторов, из них 9 республиканцев, 9 демократов и 1 независимый сенатор.
Напомним, «Акт грузинского народа», среди прочего, предусматривает визовые ограничения/санкции для лиц, которые препятствуют продвижению Грузии на евроатлантическом пути, а также подчеркивает обязанность Сената США поддерживать грузинское гражданское общество в свете последних событий.
Законопроект был выдвинут сенаторами Джимом Ришем и Джин Шахин, в ответ на принятие в Грузии закона «о прозрачности иностранного влияния».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна