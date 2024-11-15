

К законопроекту «Акт грузинского народа» присоединились 10 сенаторов США

15.11.2024 15:37





К двухпартийному законопроекту «Акт грузинского народа» американского сенатора Джин Шахин присоединились 10 сенаторов. Всего у законопроекта 19 соавторов, из них 9 республиканцев, 9 демократов и 1 независимый сенатор.



Напомним, «Акт грузинского народа», среди прочего, предусматривает визовые ограничения/санкции для лиц, которые препятствуют продвижению Грузии на евроатлантическом пути, а также подчеркивает обязанность Сената США поддерживать грузинское гражданское общество в свете последних событий.



Законопроект был выдвинут сенаторами Джимом Ришем и Джин Шахин, в ответ на принятие в Грузии закона «о прозрачности иностранного влияния».





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