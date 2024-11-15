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Лидер «Сильной Грузии»: Прокуратура изъяла технику ЦИК чтобы скрыть преступление
15.11.2024 15:46
Конфискация аппаратов для подсчета голосов и проверки избирательных документов возможно была произведена с целью сокрытия преступлений, заявляет лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе. В социальной сети оппозиционер пишет:
«Сразу после фальсификации выборов 26 октября «Сильная Грузия» официально обратилась в ЦИК по поводу раскрытия квитанций по верификации избирателей, чтобы провести сравнение списков с именами, зарегистрированными в проверочном аппарате.
Мы сделали этот запрос во всех 73 районах Грузии, откуда получили отказ. Мы обжаловали отказ избирательной комиссии в судах первой и апелляционной инстанций. После этого мы обжаловали итоговые выборы всех 73 округов в ЦИК, а отказ ЦИК – в Тбилисском городском суде.
Сегодня мы наконец обратились в Апелляционный суд. ЦИК позволил прокуратуре начать расследование предполагаемых фальсификаций на выборах, в связи с чем допрашиваются политические лидеры. На самом деле это произошло потому, что прокуратура изъяла всю технику и избирательные документы и опечатала специальный склад.
В этих устройствах и документах содержится безошибочная информация, которая доказывает системное преступление беспрецедентной фальсификации выборов. Есть обоснованное подозрение, что преступление скрывается.
Еще раз повторяю – эти выборы фальсифицированы! Этот парламент нелегитимен! Мы требуем новых выборов!» — заявил Мамука Хазарадзе.
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