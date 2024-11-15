

Грузинские издатели массово выходят из ассоциации из-за регистрации в «реестре иноагентов»

15.11.2024 15:49





В знак протеста против регистрации Ассоциации книгоиздателей и распространителей книг Грузии в «реестре иноагентов» из организации вышли 19 издательств.



«Мы принимаем самое трудное для нас решение и покидаем объединение, которому многие из нас служат верой и правдой многие годы», — говорится в совместном заявлении издателей.



По их информации, ассоциация зарегистрировала в реестре еще 29 августа. Решение принял совет правления под председательством Тамар Лебанидзе.



Книгоиздатели говорят, что их позиции не учли, что неприемлемо для членской организации. Покинувшие ассоциацию отмечают, что в течение нескольких месяцев пытались вести «конструктивный диалог» с администрацией, однако их усилия не увенчались успехом.



«Сейчас мы своими действиями подтверждаем, что этот и другие законы, ограничивающие свободу слова, для нас неприемлемы. Мы также не признаем фальсифицированных выборов и вместе продолжим борьбу за европейское будущее нашей страны», — заявили книгоиздатели.



Ассоциация издателей и распространителей книг Грузии — некоммерческая организация, объединяющая около 80% книгоиздателей страны. В числе декларированных целей ассоциации – защита интересов книжной отрасли, свободы печати и выражения мнений, авторских прав, содействие развитию книжного сектора.

«Реестр иноагентов» официально называется «Реестр организаций, проводящих интересы иностранной силы». Он предназначен для регистрации и сдачи деклараций НПО и СМИ, более 20% доходов которых поступает из-за границы.



Реестр заработал 2 августа. В течение месяца продолжалась добровольная регистрация «иноагентов». После Минюст начал мониторинг для выявления уклонившихся. Их вносят в реестр принудительно, одновременно налагая крупные штрафы. Практически все авторитетные грузинские НПО отказались регистрироваться в реестре. Они считают закон репрессивным и направили иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).



Новости-Грузия

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