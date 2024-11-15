

Мезвришвили: ЦИК, прокуратура и суд организованно пытаются уничтожить решающие доказательства

15.11.2024 16:07





ЦИК, прокуратура и суд организованно пытаются уничтожить решающие доказательства - список прошедших верификацию избирателей и информация в аппаратах для голосования взяты в заложники, - заявила на брифинге одна из лидеров партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили.



По ее словам, доказательства, которые не разглашаются, могут в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть фальсификацию выборов.



«Прокуратура подтвердила то, что мы говорили, что важнейшие доказательства фальсификации выборов - список прошедших верификацию избирателей и информация в аппаратах для голосования взяты в заложники.



ЦИК, прокуратура и суд пытаются организованно уничтожить решающие доказательства. Никак иначе нельзя назвать утаивание доказательств в течение 17 дней и затем под диктовку ЦИК их похищение прокуратурой, которая до сих пор не расследовала ни одного серьезного избирательного преступления.



Эти доказательства могли бы доказать или опровергнуть фальсификацию выборов и в кратчайшие сроки положить конец политическому кризису. Как только мы потребовали, 29 октября, прокуратура по указанию ЦИК 30 октября начала фальшивое расследование. И как только 1 ноября мы обратились в суд с требованием о срочной защите доказательств, прокуратура 1 же ноября наложила арест на доказательства в ЦИК.



Суд отказался рассматривать иск, мотивировав тем, что доказательства были взяты прокуратурой. Квалификация расследования, проведенного прокуратурой, и вопросы, заданные на опросе в присутствии судьи магистрата, однозначно подтверждают, что прокуратура не заинтересована в объективном расследовании системных фальсификаций выборов. Цель «Мечты» - используя послушные ей институты - ЦИК, прокуратуру и суд, установить, будто выборы не были сфальсифицированы, и таким образом попытаться получить ложную легитимность.



Мы сделаем все, чтобы эта попытка уничтожить эти доказательства стала достаточным основанием для признания фальсифицированных выборов нелегитимными», - заявила Мезвришвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





