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Мезвришвили: ЦИК, прокуратура и суд организованно пытаются уничтожить решающие доказательства


15.11.2024   16:07


ЦИК, прокуратура и суд организованно пытаются уничтожить решающие доказательства - список прошедших верификацию избирателей и информация в аппаратах для голосования взяты в заложники, - заявила на брифинге одна из лидеров партии «Гахария для Грузии» Натия Мезвришвили.

По ее словам, доказательства, которые не разглашаются, могут в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть фальсификацию выборов.

«Прокуратура подтвердила то, что мы говорили, что важнейшие доказательства фальсификации выборов - список прошедших верификацию избирателей и информация в аппаратах для голосования взяты в заложники.

ЦИК, прокуратура и суд пытаются организованно уничтожить решающие доказательства. Никак иначе нельзя назвать утаивание доказательств в течение 17 дней и затем под диктовку ЦИК их похищение прокуратурой, которая до сих пор не расследовала ни одного серьезного избирательного преступления.

Эти доказательства могли бы доказать или опровергнуть фальсификацию выборов и в кратчайшие сроки положить конец политическому кризису. Как только мы потребовали, 29 октября, прокуратура по указанию ЦИК 30 октября начала фальшивое расследование. И как только 1 ноября мы обратились в суд с требованием о срочной защите доказательств, прокуратура 1 же ноября наложила арест на доказательства в ЦИК.

Суд отказался рассматривать иск, мотивировав тем, что доказательства были взяты прокуратурой. Квалификация расследования, проведенного прокуратурой, и вопросы, заданные на опросе в присутствии судьи магистрата, однозначно подтверждают, что прокуратура не заинтересована в объективном расследовании системных фальсификаций выборов. Цель «Мечты» - используя послушные ей институты - ЦИК, прокуратуру и суд, установить, будто выборы не были сфальсифицированы, и таким образом попытаться получить ложную легитимность.

Мы сделаем все, чтобы эта попытка уничтожить эти доказательства стала достаточным основанием для признания фальсифицированных выборов нелегитимными», - заявила Мезвришвили.


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