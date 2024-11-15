

MDF: Аудиозапись указывает на возможное вмешательство России в выборы в Грузии

15.11.2024 16:26





Предполагаемое вмешательство России в парламентские выборы в Грузии 2024 года раскрыто, — говорится в статье грузинской фактчекинговой платформы «Детектор мифов», в которой анализируется аудиозапись, опубликованная на российском Телеграм-канале «Грузинский прохожий» 29 октября. На записи человек, идентифицированный как Георгий Тактакишвили, руководитель движения «Выбирай Европу», разговаривает со спикером БДИПЧ/ОБСЕ Катией Андруш и советует ей отказаться от взятки, предлагаемой «Грузинской мечтой», иначе люди «не выпустят ее из страны».



В ответ спикер БДИПЧ/ОБСЕ запрашивает письменную информацию и диктует адрес электронной почты человеку, — пишет «Детектор мифов».



Катия Андруш подтвердила «Детектору мифов», что такой звонок ей поступил перед выборами. Тактакишвили отрицает, что делал такой звонок, и заявляет, что его голос совершенно отличается от голоса человека, говорящего на аудиозаписи. По словам Тактакишвили, в записи человек, выступающий от его имени, также неправильно произносит на английском языке название организации, которую он представляет. На самом деле организация называется «Выбирай Европу», и на аудиозаписи человек, идентифицированный как Георгий Тактакишвили, вместо Vote For Europe говорит Choose Europe.



В посте в Facebook адвоката Ираклия Закареишвили, обнародовавшего записи, говорится, что «акты телефонного террора» аналогичного содержания были осуществлены в отношении представителей других наблюдательных миссий. По заявлению «Детектора мифов», подтверждение было получено только от представителя наблюдательной миссии Латвии, по словам которого ему, предположительно, звонили из ЦИК Грузии, но когда наблюдательная миссия обратилась в ЦИК, комиссия опровергла, что такой звонок был осуществлен.



Чтобы выяснить, есть ли на аудиозаписи следы использования искусственного интеллекта и соответствует ли голос говорящего в записи подлинному голосу Георгия Тактакишвили, «Детектор мифов» обратился в четыре специализированные организации ( Mantis Analytics, Witness, Deepfakes Analysis Unit, Validia), которые работают над проверкой записей и выявлением технологий Deepfake.



По мнению экспертов, выявлены такие аномалии, как неестественные паузы и пробелы, которые указывали на потенциальное редактирование или синтетическую модификацию. Проверка метаданных показала, что файл был создан во внешнем программном обеспечении, что также предполагает возможность редактирования.



Публикация видео на российском Телеграм-канале и тот факт, что звонки были сделаны из района Степанцминда, недалеко от пограничного КПП Верхний Ларс с Россией, дают исполнительному директору Фонда развития СМИ (MDF) Тамар Кинцурашвили повод утверждать, что это предполагаемая российская спецоперация. По ее словам, этот инцидент свидетельствует о попытках России вмешиваться во внутренние дела Грузии, особенно в избирательный процесс. Кинцурашвили подчеркивает, что подобные операции, проводимые Россией, были направлены на запугивание не только местных активистов, но и международных наблюдателей.



«Россия не утратила интереса к вмешательству в выборы в Грузии. Они сделали заявления о том, что не допустят прихода к власти антироссийских сил», — говорит Тамар Кинцурашвили, добавляя, что Телеграм — это платформа, которую Россия часто использует для манипулирования общественным мнением.



Civil.ge

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