

Кобахидзе: Тбилиси готов выступить посредником между Арменией и Азербайджаном

15.11.2024 16:50





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что Тбилиси готов сыграть роль посредника между Ереваном и Баку, если будет аналогичное желание со стороны их руководства.



«Если будет интерес к тому, чтобы Грузия, например, в качестве посредника или иначе еще более активно подключилась к процессу обеспечения переговоров, мы всегда фиксируем нашу готовность в этом плане. Эта готовность в силе и сейчас. Если будет соответствующий интерес, мы готовы предложить нашу помощь и поддержку двум нашим соседним странам», — сказал Кобахидзе.



После карабахской войны Армения и Азербайджан активно обсуждают подписание мирного соглашения в разных форматах. Переговоры между сторонами в Тбилиси пока не стояли на повестке дня, однако о предложении Тбилиси в качестве посредника часто говорил бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.





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