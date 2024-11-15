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Апелляционный суд рассматривает дело о выборах без участия сторон


15.11.2024   17:35


Рассмотрение дела о выборах Тбилисском апелляционном суде запланировано на сегодня в 16:00. По словам истцов, рассмотрение пройдет без участия сторон. Состав судейской коллегии им неизвестен до сих пор [за 4 часа до заседания].

13 ноября городской суд рассмотрел иски истцов — «Единство — Национальное движение», «Лело за Грузию» и Ассоциации молодых юристов Грузии. Они требовали отмены итоговых протоколов окружных комиссий. Однако судья не удовлетворил ни одно из требований.

Судья Ивери Абашидзе также отказался разделять дела и рассматривать их отдельно.


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