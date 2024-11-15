|
|
|
Апелляционный суд рассматривает дело о выборах без участия сторон
15.11.2024 17:35
Рассмотрение дела о выборах Тбилисском апелляционном суде запланировано на сегодня в 16:00. По словам истцов, рассмотрение пройдет без участия сторон. Состав судейской коллегии им неизвестен до сих пор [за 4 часа до заседания].
13 ноября городской суд рассмотрел иски истцов — «Единство — Национальное движение», «Лело за Грузию» и Ассоциации молодых юристов Грузии. Они требовали отмены итоговых протоколов окружных комиссий. Однако судья не удовлетворил ни одно из требований.
Судья Ивери Абашидзе также отказался разделять дела и рассматривать их отдельно.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна