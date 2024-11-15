

Папуашвили: Оппозиционеры в 2020 году действовали так же, они ничего не меняют

15.11.2024 18:35





Шалва Папуашвили - Они делали что-то другое в 2020 году, были ли у них другие обещания и угрозы и другой саботаж? С их стороны ничего не меняется и конечный результат тоже не изменится - Я уверен, они войдут в парламент





Авансом сняли свои списки, это несерьезные люди - я уверен, что они войдут в парламент, - заявил журналистам председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, оппозиционеры в 2020 году действовали так же, они ничего не меняют, и конечный результат тоже не изменится.



«Они мучаются по поводу списков уже две недели. Насколько я понимаю, в итоге их позиция, что они снимают списки авансом. Эти списки сняты авансом. Несерьезные люди. Делали ли они что-то другое в 2020 году, были ли у них другие обещания и угрозы, был ли другой саботаж? Точно те же люди, методы. С их стороны ничего не меняется, исходя из этого, и конечный результат не изменится, и я уверен, что они войдут в парламент», - сказал Папуашвили.



По словам Папуашвили, придание легитимации парламенту со стороны оппозиции – это пустые слова, поскольку легитимацию парламенту дает народ.



«Что касается придания легитимации парламенту со стороны оппозиции, то это пустые слова, потому что легитимацию парламенту дает народ, и народ дал эту легитимацию парламенту 26 октября. В том числе, четко выразил свое отношение, кто должен быть в большинстве в парламенте - убедительно, «Грузинская мечта» победила с 54% и миллионом 120 тысячами голосов. За нами стоит народ, и от имени народа скоро соберется парламент 11-го созыва, и на ближайшие 4 года будет высшим представительным органом нашей страны», - заявил Шалва Папуашвили.



Кроме того, Папуашвили еще раз поясняет, когда и как соберется парламент 11-го созыва.



«Что касается сбора, вы знаете, что это зависит от того, когда будет итоговый протокол ЦИК. Затем у президента есть возможность назначить заседание, а если нет, парламент соберется на 10-й день», - заявил Шалва Папуашвили.





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