

Каландаришвили: Давление и угрозы не могут изменить нашу твердую позицию

15.11.2024 18:35





Некоторые лица, недовольные результатами выборов, вышли за рамки цивильных форм выражения протеста и, вторгаясь в личное пространство и действиями, переходящими этические границы, пытаются оказать давление на меня лично и сотрудников избирательной администрации, - об этом председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили написал в Facebook.



Он обратился к сотрудникам администрации и заявил, что будет защищать их права всеми человеческими и правовыми способами.



«Хочу откликнуться на кампанию давления, которая после выборов 26 октября становится все сильнее, принимает интенсивный и оскорбительный характер. Некоторые лица, недовольные результатами выборов, вышли за рамки цивильных форм выражения протеста и, вторгаясь в личное пространство и действиями, переходящими этические границы, пытаются оказать давление на меня лично и сотрудников избирательной администрации.



Несмотря на то, что я полностью уважаю право на свободу выражения - фундаментальный принцип, защищаемый европейскими демократическими стандартами, - это право должно осуществляться ответственно и в рамках законного поведения. Когда такие действия выходят за допустимые рамки, они демонстрируют недостаточность / отсутствие правовой основы или доказательств, подтверждающих выдвинутые против нас обвинения.



Я хотел бы подчеркнуть, что никакое давление и угрозы не смогут изменить нашу твердую позицию, что выборы были хорошо администрированы, что подтверждают различные международные наблюдательные миссии (ОБСЕ/БДИПЧ, Национальный демократический институт (#NDI), Международный республиканский институт (#IRI), «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (#ENEMO), «Европейская платформа для демократических выборов» (#EPDE)) предварительными заявлениями, оценками или выводами относительно дня голосования.



Содержащие угрозу сообщения, оскорбительные надписи у жилых домов и акции являются мотивацией для меня и других сотрудников избирательной администрации работать еще более интенсивно и неустанно, чтобы не только международные партнеры, но и каждый избиратель Грузии получил полную и верную информацию о выборах, особенно о необоснованных обвинениях, распространеных в поствыборный период.



Наконец, я хочу сказать каждому сотруднику избирательной администрации, тем, кто стал жертвой несправедливого давления, что использую все человеческие и правовые средства для защиты ваших прав», - написал Каландаришвили.





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