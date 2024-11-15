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ЦИК: Компания «Смартматик» подтверждает письмом, что предоставила избирательной администрации специальные маркеры для фиксирования выбора на бюллетене
15.11.2024 18:35
Компания «Смартматик» подтверждает, что предоставила избирательной администрации специальные маркеры для фиксирования выбора на бюллетене, - об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
ЦИК публикует письмо, полученное от компании «Смартматик», в котором компания подтверждает, что маркер, который политики демонстрировали общественности и заявляли, что он был заменен ЦИК, реально был получен избирательной администрацией именно от «Смартматик».
По пояснению избирательной администрации, это подтверждает заключенное с компанией соглашение, и в том числе акты приема-сдачи маркеров, которые являются публичными и размещены в электронной системе госзакупок.
«Заинтересованные стороны продолжают манипулировать информацией в связи с маркером для заполнения бюллетеней, использованным на выборах 26 октября. В избирательной администрации неоднократно поясняли, что специальные маркеры для фиксирования выбора в избирательных бюллетенях, были предоставлены нам компанией «Смартматик». Это подтверждается заключенным с компанией соглашением и в том числе актами приема-сдачи маркеров, которые являются публичными и размещены в электронной системе государственных закупок. Несмотря на это, политики продолжают уверять общественность, что ЦИК заменила маркеры, что является полной ложью, направленной на введение общества в заблуждение. Исходя из этого, мы хотели бы представить общественности письмо, полученное от компании «Смартматик», которым компания подтверждает, что маркер, который политики показывали общественности и заявляли, что он был заменен ЦИК, реально был получен избирательной администрацией от «Смартматик».
« Подтверждаем, что ручка для маркирования, изображенная на фотографии ниже, поставлена компанией Smartmatic в рамках контракта для октябрьского избирательного процесса и в соответствии с требованием черных и быстросохнущих чернил. Данные маркеры представляют собой те расходные материалы, которые были включены в комплект для избирательных целей в процессе конфигурации выборов, в котором «Смартматик» обеспечивал поддержку», - говорится в письме, опубликованном ЦИК.
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