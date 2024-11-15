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Ираклий Кобахидзе поздравил Национальный олимпийский комитет с 35-летием
15.11.2024 18:36
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Национальный олимпийский комитет с 35-летием.
Глава правительства вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили присутствовал на торжественном приеме, посвященном юбилейной дате и церемонии награждения успешных спортсменов.
Премьер-министр, председатель парламента и президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов наградил олимпийских чемпионов — Лашу Талахадзе, Гено Петриашвили и Лашу Бекаури.
Лери Хабелов вручил юбилейные медали Олимпийского комитета Ираклию Кобахидзе и Шалве Папуашвили.
На мероприятии было отмечено, что 2024 год был исключительно успешным по результатам, достигнутым во многих видах спорта.
На церемонии присутствовали олимпийские чемпионы и призеры, руководители спортивных организаций и представители разных поколений грузинского спорта.
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