

Ираклий Кобахидзе поздравил Национальный олимпийский комитет с 35-летием

15.11.2024 18:36





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Национальный олимпийский комитет с 35-летием.



Глава правительства вместе с председателем парламента Шалвой Папуашвили присутствовал на торжественном приеме, посвященном юбилейной дате и церемонии награждения успешных спортсменов.



Премьер-министр, председатель парламента и президент Национального олимпийского комитета Лери Хабелов наградил олимпийских чемпионов — Лашу Талахадзе, Гено Петриашвили и Лашу Бекаури.



Лери Хабелов вручил юбилейные медали Олимпийского комитета Ираклию Кобахидзе и Шалве Папуашвили.



На мероприятии было отмечено, что 2024 год был исключительно успешным по результатам, достигнутым во многих видах спорта.



На церемонии присутствовали олимпийские чемпионы и призеры, руководители спортивных организаций и представители разных поколений грузинского спорта.















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