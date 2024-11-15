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Хазарадзе: Когда у тебя отбирают права и нет справедливого суда, единственный путь - это публичное неповиновение
15.11.2024 18:36
«Когда у тебя отбирают права и нет справедливого суда, единственный путь — публичное неповиновение», — написал в соцсети лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.
«Победа будет достигнута неутомимым движением к цели, силой воли, решительностью, разнообразием протеста и множеством различных протестных очагов — в институтах, государственном и частном секторах, общественных местах. Когда тебя лишают прав и нет справедливого суда, единственный выход – публичное неповиновение.
Мы можем вернуть эту страну и восстановить права каждого гражданина. Мы требуем новых выборов. Гражданское неповиновение – фундаментальное право, предоставленное Конституцией! Я призываю вас объединиться против несправедливости и фальсификации. Вернем отнятые права. Европейский выбор – это национальный выбор», – написал Хазарадзе в соцсети.
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