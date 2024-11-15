

Папуашвили: Легитимацию парламенту придает народ

15.11.2024 18:37







«Легитимацию парламенту придает народ, который четко выразил свое отношение — кто должен быть в большинстве в парламенте», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По словам Папуашвили, парламент одиннадцатого созыва скоро соберется от имени народа.



«Легитимацию парламенту придает народ. 26 октября народ придал эту легитимацию нашему парламенту, в том числе четко выразили свое отношение к тому, кто должен быть в этом парламенте в большинстве. «Грузинская мечта» победила убедительно, набрав 54 процента и один миллион сто двадцать тысяч голосов. За нами стоит народ, и от имени народа скоро соберется парламент одиннадцатого созыва, который на ближайшие четыре года будет высшим представительным органом нашей страны», — заявил Шалва





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





